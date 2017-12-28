Исследование: На фоне падения реальных доходов россияне залезли в долги

Эксперты РАНХиГС и Институт Гайдара представили новый выпуск мониторинга экономической ситуации в России "Тенденции и вызовы социально-экономического развития" – аналитического обзора текущих тенденций и изменений в экономике России. Экономисты отметили рост кредитования потребления на фоне спада реальных доходов россиян. Тенденция, по мнению аналитиков, несет в себе не только риски ускорения инфляции, но и появления проблем с обслуживанием задолженности, передает корреспондент Накануне.RU.

Восстановление потребительского кредитования обеспечило рост расходов на конечное потребление и стабильность сбережений россиян в условиях продолжающегося снижения реальных доходов, говорится в исследовании. В 2017 г. бюджеты домашних хозяйств формировались на фоне продолжающейся стагнации реальных доходов: в реальном выражении за 10 месяцев доходы упали на 0,7% в сравнении с прошлым годом.

Расходы на конечное потребление выросли как в номинальном (5,2%) так и в реальном (плюс 0,7%). При этом доля расходов на конечное потребление в общем объеме доходов выросла на 1,5% до 73,7%.

Главным фактором, обеспечившим рост потребления домашних хозяйств и сохранение динамики сбережений в 2017 г., стало восстановление банковского кредитования. Долги физлиц за 10 месяцев увеличились на 1 трлн руб., что почти в девять раз больше, чем годом ранее (114 млрд руб.).

В ближайшей перспективе сложившаяся ситуация с финансами домашних хозяйств и взаимодействием населения с банками представляется крайне неустойчивой, говорят в РАНХиГС. Во-первых, рост потребления и даже стабильность сбережений домашних хозяйств обеспечены ростом заемных средств, а не увеличением доходов.

Этот источник благосостояния населения может рассматриваться лишь как временный, так как любой полученный кредит в долгосрочной перспективе приводит к уменьшению номинальной величины располагаемых финансовых ресурсов на величину процентов.

"Это означает, что в отсутствие стабильного роста денежных доходов неизбежно наступит период активного рефинансирования кредитной задолженности. Вероятно, эти процессы идут уже сейчас, стимулируемые снижением кредитных ставок. Однако снижение ставок имеет свои пределы, и для заемщиков, и для кредиторов крайне важно, чтобы к моменту, когда снижение процентной ставки прекратится, российская экономика смогла бы выйти на траекторию устойчивого роста, обеспечивая и значимый рост реальных доходов населения", - отмечено в докладе.

Во-вторых, в 2017 г. население перестало быть чистым кредитором банковского сектора – прирост кредитной задолженности оказался выше притока средств вкладчиков.

Отметим, 75,5% читателей Накануне.RU, принявших участие в опросе: "верите ли вы, что в стране начался экономический рост, повысились доходы граждан?", отметили, что роста нет и их экономическое положение только ухудшилось. Еще 19,7% участников опроса заявили, что роста нет, как и падения. ;,8% согласились, что рост существует. Проголосовало 1228 человек.



Промышленность

Второе полугодие 2017 г. оказалось для российских предприятий непростым периодом, отмечают авторы мониторинга. В частности, в середине года промышленность столкнулась с торможением роста спроса на свою продукцию. Однако в ноябре представительный набор показателей опросной статистики ИЭП показал положительные изменения основных индикаторов. И спрос, и выпуск, и прогнозы их изменения, и запасы готовой продукции продемонстрировали позитивную динамику, которая сохранилась и в декабре.

Первые месяцы второго полугодия 2017 г. показали медленное угасание слабых позитивных тенденций начала года, отмечают авторы мониторинга. И уже в июле темп фактических изменений спроса вернулся на траекторию негативного тренда. Прогнозы спроса тоже продолжали терять оптимизм, набранный промышленностью к февралю 2017 г. Ситуация изменилась к концу года, в ноябре 2017 г., по данным опросной статистики Института Гайдара, спрос на промышленную продукцию продемонстрировал положительную динамику.

"И исходные, и очищенные от сезонности данные показали позитивные изменения и фактических продаж, и прогнозов их динамики. Особенно впечатляющим стал резкий рост ожидаемых изменений спроса в преддверии январских каникул", - отмечено в докладе.

Не нашли авторы мониторинга полного объяснения провалу промышленного выпуска в ноябре, который спровоцировал вопросы о возможном окончании восстанови тельного роста.

"Задним числом понятно, что неожиданный скачок производства в ноябре 2016 г. (3,4%) был способен при сравнении год к году предопределить относительно слабый результат в следующем ноябре, всю глубину спада это не объясняет", - отмечено в мониторинге.

В декабре ситуация по-прежнему позитивно оценивается предприятиями, прогнозы спроса тоже закрепились на явно положительном уровне, который регистрировался в первом полугодии 2017 г.

Реакция промышленности на подобную динамику спроса оказалась логичной – предприятия сохранили в декабре рост выпуска. Последний был использован как для удовлетворения спроса, так и для пополнения запасов готовой продукции. В результате оценки запасов показали отскок от нулевого баланса в положительную область, что свидетельствует о готовности российской промышленности возобновить выход из кризиса 2015–2016 гг.

"В пользу такого варианта развития событий конца 2017 г. – начала 2018 г. свидетельствуют и инвестиционные планы предприятий. Баланс этих планов в ноябре-декабре 2017 г. стабилизировался, пока на уровне небольшого минуса, но если уверенность в успешности очередной попытки выхода из кризиса окрепнет, то инвестиционный оптимизм может снова возобладать над инвестиционным пессимизмом", - отмечено в мониторинге.