В Нью-Йорке в пожаре в многоквартирном доме погибли 12 человек

В Нью-Йорке следователи работают на месте страшного пожара в Бронксе. Это крупнейший пожар в многоквартирном доме в этом городе за последние 25 лет, сообщает Reuters.

По данным полиции, погибли 12 человек, в том числе младенец. Пожар начался в пятницу около семи вечера на первом этаже кирпичного здания и быстро распространился вверх.

По словам мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио, четыре человека находятся в больнице в критическом состоянии. Еще 12 человек были спасены из огня. "Люди погибли в своих квартирах на разных этажах. Погибшим было от 1 до 50 лет", - рассказал пожарный комиссар города.

Район Бронкса, где произошел пожар, называется Бельмонт, он также известен как "Маленькая Италия", недалеко находится зоопарк Бронкса и университет Фордхэма.

Стоит отметить, что в Нью-Йорке сейчас стоит аномально холодная для этого времени года погода с сильными ветрами. Из-за этого многие горожане используют дополнительные способы обогрева, и не всегда они соответствуют правилам безопасности.