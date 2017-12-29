Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первенца

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому семьям после рождения или усыновления первого ребёнка будут начисляться ежемесячные выплаты.

Документ, принятый Госдумой 21 декабря и одобренный Советом Федерации 26 декабря, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить, что право получения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка и (или) ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребёнка... имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории РФ", — говорится в первой статье указа.

Кроме того, согласно документу, право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребёнка возникает в случае его рождения или усыновления начиная с 1 января 2018 года. Кроме того, ребёнок должен быть гражданином РФ, а размер среднедушевого дохода семьи — не превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ.

Средства будут выплачиваться каждый месяц до достижения ребёнком полутора лет.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года.