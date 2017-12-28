Губернатор Югры поздравила жителей Курганской области с Новым годом

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова записала новогоднее видео поздравление. И все бы ничего, но хозяйка Югры обращается к жителям Курганской области, передает корреспондент Накануне.RU.

"Дорогие жители Курганской области. 2017 г. уступает место Новому году. Позади значимые достижения. Впереди - новые яркие победы. Поздравляю вас с открытием диализного центра, стратегическим расширением Курганмашзавода, открытием завода по производству гуминовых удобрений, другими успехами. От всех жителей Югры примите сердечные поздравления и пожелания. Здоровья, успехов, счастья. С новым, 2018 годом", - обратилась с поздравлением Наталья Комарова.

В департаменте общественных и внешних связей не получилось прояснить ситуацию. На звонок корреспондента Накануне.RU никто не ответил.