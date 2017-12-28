Названы сериалы, которые чаще всего нелегально скачивали в этом году

"Игра престолов" шестой год подряд признается самым любимым пиратами сериалом.

Сайт TorrentFreak опубликовал список сериалов и шоу, которые чаще всего скачивали нелегально. На популярности у пиратов "Игры престолов" повлияли еще и многочисленные утечки и хаки. Например, четвертый эпизод просочился в сеть раньше, чем был показан в эфире HBO – из-за индийского партнера телеканала. Сам сайт HBO тоже подвергся взлому в начале 2017 года – в сеть попали сценарии многих культовых проектов.

На втором месте у пиратов оказались "Ходячие мертвецы". В прошлом году этот сериал тоже занимал вторую ступень. Третье место занял сериал "Флэш".

В десятку также вошли "Теория большого взрыва", мультик "Рик и Морти", "Побег", "Шерлок", "Викинги", "Форс-мажоры" и "Стрела".