Путин собрал в Кремле на новогоднем приеме бывших и действующих губернаторов

Президент Владимир Путин в среду вечером встретился в Государственном Кремлевском дворце с действующими и бывшими главами ряда регионов страны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля. Президент отметил, что встреча проходит в "необычном формате". "Мы никогда не собирались так, но подобная встреча имеет смысл, чтобы показать преемственность и чтобы вновь пришедшие молодые руководители, но уже все-таки опытные, могли опираться на то, что сделано их предшественниками, могли не только опираться, но и рассчитывать на вашу поддержку", - пояснил глава государства. По словам президента, один из бывших губернаторов как-то отметил, что не будет вмешиваться в дела своего преемника. С одной стороны, "это хорошо, так как новоизбранный руководитель несет всю ответственность за свою работу, но в то же время он должен иметь возможность опираться на то, что сделано и на опыт предшественников", - продолжил Путин.



"Я уверен, что будет преемственность по этим важным направлениям, по которым было в регионах немало сделано", - заявил президент. По его словам, работа в эти годы проходила "в сложных условиях, с учетом и внутренних проблем, и внешних ограничений". "Но я выражаю надежду на преемственность успехов новых руководителей", - заявил президент.

"Вы работали в очень сложных условиях", - сказал глава государства, признав, что существует много внутренних экономических проблем, связанных с падением цен на отечественные товары и санкциями. "И в целом все справились очень достойно со своими обязанностями, со своей работой", - резюмировал он.

Добавим, что на встрече присутствовали, в частности, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, бывший губернатор Пермского края Виктор Басаргин, нынешний губернатор края Максим Решетников и другие.

В рамках праздничных мероприятий, организованных в Государственном Кремлевском дворце, глава государства посетил также выступление Детского хора России.