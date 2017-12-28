РФС: у ФИФА нет убедительных данных о "допинге" у российских футболистов

Специальная комиссия РФС по расследованию о якобы имеющихся случаях использования допинга в российском футболе продолжает свою работу.

Напомним, в ноябре были озвучены фамилии 34 российских игроков, которые стали объектами расследования ФИФА на предмет употребления допинга. Сообщалось, что список составил информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков: по его данным, все перечисленные футболисты являлись частью "государственной допинг-программы", и он готов поделиться этими сведениями с Международной федерацией футбола. После этого в РФС заявили, что намерены провести собственное расследование.

Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, были отправлены запросы в ФИФА, СКР и РУСАДА. Комиссия максимально оперативно получила необходимую для работы информацию, в том числе о 19 пробах, данные о которых запросила ФИФА.

"Указанные пробы были взяты в 2012-2013 годах инспекторами допинг-контроля РУСАДА. Все данные о пробах отправлены в соответствующий комитет ФИФА и в клубы, футболистам которых они принадлежат. В ближайшее время члены комиссии опросят всех лиц, ответственных за медицинское обеспечение в соответствующих клубах. Необходимо подчеркнуть, что запрашиваемая ФИФА информация о конкретных пробах не ставит под сомнение их чистоту, а носит уточняющий характер. В письме от ФИФА сообщается о том, что на сегодняшний день у организации нет убедительных данных о возможных нарушениях антидопинговых правил в указанный период времени", - сообщили в РФС.

Напомним, недавно Следственный комитет России предложил сотрудничество Международной федерации футбола. Речь идет о проверке информации о якобы имеющихся случаях использования допинга российскими футболистами.