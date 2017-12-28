Мировые миллиардеры увеличили свое состояние на триллион долларов. Российские тоже в прибыли

Cуммарное состояние 500 самых богатых людей планеты выросло за 2017 г. примерно на $1 трлн, подсчитали в Forbes.

Абсолютным чемпионом по уровню доходов по итогам года стал Джеффри Безос, чье состояние оценивается в $99,6 млрд. Генеральный директор Amazon возглавил список богатейших людей планеты, сместив с первой строчки индекса Билла Гейтса c состоянием в $91,3 млрд, сообщает "Коммерсант".

Самым богатым человеком России по версии Bloomberg стал Алексей Мордашов, расположившийся на 48-й строчке индекса с $19,5 млрд. Крупнейший акционер "Северстали" увеличил свое состояние в текущем году на $2,5 млрд. Большую часть этих средств Мордашов получил как раз за счет контрольного пакета акций в сталелитейном гиганте.

В целом состояние российских миллиардеров увеличилось в 2017 г. на $29 млрд и теперь составляет $275 млрд — это больше, чем на момент введения западных санкций.