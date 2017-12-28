Китайский редактор поплатился за то, что поставил крушение СССР выше дня рождения Мао Цзэдуна

Редактор вэйбо-аккаунта комитета КПК провинции Хэнань временно отстранён от работы после размещения поста, который пользователи сочли оскорблением Мао Цзэдуна.

Как передаёт неофициальное издание китайской Компартии Global Times, в день рождения основателя и первого председателя КНР Мао Цзэдуна в микроблоге отдела по культуре и этике провинциального комитета КПК в Хэнани появилась запись: "О чьём-то рождении, возможно, не стоит упоминать, тогда как полный крах великой утопии – это действительно нечто достойное остаться в памяти человечества". Она последовала сразу же после поста о роспуске СССР.

Пользователи раскритиковали такое пренебрежение к памяти Мао и посчитали его неприемлемым. Позже сообщение было удалено.

Местный партийный комитет заявил, что сообщение было "неверным", и заверил, что подобного не повторится, а редактор временно отстранён.

Как отмечает Global Times, китайское руководство признаёт и подчёркивает неоспоримую роль Мао Цзэдуна в создании Нового Китая, несмотря на его ошибки, например, Культурную революцию 1966-1976 гг. Торжества в честь дня рождения Мао прошли на его родине, а идеологическое наследие первого председателя КНР до сих пор затрагивает большое количество людей, введение в теорию Мао Цзэдуна – обязательный предмет для студентов колледжей.