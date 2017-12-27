Белорусские медики освобождены в Ливии при содействии России

Двоих медиков - граждан Белоруссии освободили в Ливии благодаря усилиям российского МИД и главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщил РИА Новости глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

Белорусы Инна Бабуш и Сергей Здота работали в Ливии с 2010 года. В октябре этого года, после того как у них истек контракт с одним из медицинских учреждений, их задержали вооруженные люди в городе Зинтан. У врачей отобрали документы.

Деньгов рассказал, что освободить их удалось в результате взаимодействия с ливийским МИД и руководством Службы безопасности правительства Национального согласия. Представители правительства также помогли в переговорах с вооруженными людьми, захватившими белорусских граждан.

После медиков удалось вывезти в безопасное место, сегодня днем они прилетят в Москву, после чего направятся в Минск.

Как отмечалось, за прошедшие после "арабской весны" годы Ливия так и не смогла выйти из состояния кризиса. По словам экспертов, сейчас в Ливии действуют три-четыре группировки, которые борются между собой.