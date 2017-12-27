Толерантные пользователи застыдили гонщика Хэмилтона за критику племянника, нарядившегося принцессой

Титулованный гонщик "Формулы 1" Льюис Хэмилтон принес своим поклонникам извинения за то, что пожурил маленького племянника. Досталось ребенку на рождественском празднике, на котором он нарядился… принцессой.

Чемпиона F1 раскритиковали в сети после того, как он опубликовал видео. В кадре спортсмен говорит своему маленькому племяннику: "Мальчики не носят платья принцессы". После ему пришлось извиняться за столь "нетолерантные высказывания".

Хэмилтона обвинили в унижении племянника. Льюису пришлось удалить скандальное видео из Instagram. А позже он извинился в Twitter. Стоит отметить, что наряд принцессы маленький родственник Хэмилтона, похоже, получил в подарок на Рождество.

Это уже не первый случай, когда звездные семьи наряжают мальчиков принцессами. За подобным замечена звезда "Трансформеров" Меган Фокс и певица Гвен Стефани, актриса Шарлиз Терон.