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"Поеду куда угодно. Меня можно щупать, сколько хотите". Как коммунисты выдвигали Павла Грудинина Выдвижение кандидатуры директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на выборы президента России взорвало медиа и соцсети. Отвыкшая от серьезного внимания федеральной прессы КПРФ получила полный аншлаг на своем съезде. Коммунисты сделали "ход конем" и "оседлали" повестку. Вопрос в том, сумеют ли "красные" развить успех и конвертировать сочувствие левой идее в народе в реальные проценты и голоса. О том, как происходило выдвижение Павла Грудинина, которое Накануне.RU прогнозировало еще 14 ноября, читайте в нашем материале.
24.12.2017
от издателя  |  комментариев: 12


Вектор социалистический: с какой программой идёт на выборы новый кандидат от КПРФ? Одним из главных сюрпризов предвыборной кампании стало выдвижение от КПРФ беспартийного директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина. До самого последнего момента многие считали, что в гонке снова будет участвовать Геннадий Зюганов, однако на съезде партии было принято отдать предпочтение Грудинину, которого поддержала и широкая коалиция национально-патриотических сил. В первых выступлениях Грудинина на заседании съезда и на телевидении стало ясно, что он поддерживает программу КПРФ "10 шагов к достойной жизни". Некоторые в рядах национал-патриотов это уже назвали "соглашательством", зато стало ясно, что сама по себе КПРФ "вправо" дрейфовать не собирается, коалиционный – только кандидат, а не программа, с которой он идет.
27.12.2017
политика ;
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Новости
27.12.2017 10:04 Мск (12:04 Екб)
общество | В России
Из Красной книги России вычеркнули популярные у браконьеров виды животных
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Книга Красная книга России (2016) | Фото: eksmo.ru

В завершение объявленного президентом РФ Владимиром Путиным Года экологии в России утверждена новая редакция Красной книги, при этом из нее пропали несколько видов животных, находящихся, по мнению ученых, на грани вымирания.
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Списки с краснокнижными животными не переиздавались с 1998 года, в то время как обновлять списки редких видов рекомендуется раз в десятилетие. В итоге соответствующий приказ в этом году подписал министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, передает РИА Новости.

Вместе с тем, эксперты заявляют, что из охранных списков исчезли гималайский медведь, малая косатка и снежный баран. Тревогу забили не только ученые институтов РАН, которые принимали участие в обновлении списков Красной книги, но и известные экологи.

Как пишут "Новые известия", обновленный список стал результатом работы ученых ведущих институтов РАН. Обсуждение некоторых кандидатов из животного мира на включение в Красную книгу проходило особенно остро, поскольку изменение затрагивало сферы интересов коммерческих структур. Жаркие баталии разгорелись вокруг гималайского медведя, из-за того, что его численность сегодня не превышает 6 тысяч особей.

Ряд ученых РАН рассказали изданию, что это может быть связано с неким охотничьим лобби, которому "интересно оставить гималайского медведя за пределами Красной книги, так как это объект валютной охоты: охотиться на гималайского мишку приезжают иностранцы, к тому же его лапы популярны в восточной медицине".

"Гималайский медведь был включен в Красную книгу СССР, но потом под давлением охотничьего лобби его исключили. Сегодня гималайский медведь находится в очень уязвимом положении: его лишают дома. Китайские компании вырубили на Дальнем Востоке огромные площади кедра. И чтобы эти леса восстановились, нужно примерно 100 лет, а гималайский медведь устраивает берлоги именно в дуплах крупных кедров", – рассказал доктор географических наук, профессор Александр Дроздов.

Академики обратились с письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой выступить в защиту российской природоохранной науки и дать указание отменить решение, принятое Минприроды.

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27.12.2017 10:04 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:04 Екб


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Из Красной книги России вычеркнули популярные у браконьеров виды животных
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