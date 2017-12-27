Из Красной книги России вычеркнули популярные у браконьеров виды животных

В завершение объявленного президентом РФ Владимиром Путиным Года экологии в России утверждена новая редакция Красной книги, при этом из нее пропали несколько видов животных, находящихся, по мнению ученых, на грани вымирания.

Списки с краснокнижными животными не переиздавались с 1998 года, в то время как обновлять списки редких видов рекомендуется раз в десятилетие. В итоге соответствующий приказ в этом году подписал министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, передает РИА Новости.

Вместе с тем, эксперты заявляют, что из охранных списков исчезли гималайский медведь, малая косатка и снежный баран. Тревогу забили не только ученые институтов РАН, которые принимали участие в обновлении списков Красной книги, но и известные экологи.

Как пишут "Новые известия", обновленный список стал результатом работы ученых ведущих институтов РАН. Обсуждение некоторых кандидатов из животного мира на включение в Красную книгу проходило особенно остро, поскольку изменение затрагивало сферы интересов коммерческих структур. Жаркие баталии разгорелись вокруг гималайского медведя, из-за того, что его численность сегодня не превышает 6 тысяч особей.

Ряд ученых РАН рассказали изданию, что это может быть связано с неким охотничьим лобби, которому "интересно оставить гималайского медведя за пределами Красной книги, так как это объект валютной охоты: охотиться на гималайского мишку приезжают иностранцы, к тому же его лапы популярны в восточной медицине".

"Гималайский медведь был включен в Красную книгу СССР, но потом под давлением охотничьего лобби его исключили. Сегодня гималайский медведь находится в очень уязвимом положении: его лишают дома. Китайские компании вырубили на Дальнем Востоке огромные площади кедра. И чтобы эти леса восстановились, нужно примерно 100 лет, а гималайский медведь устраивает берлоги именно в дуплах крупных кедров", – рассказал доктор географических наук, профессор Александр Дроздов.

Академики обратились с письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой выступить в защиту российской природоохранной науки и дать указание отменить решение, принятое Минприроды.