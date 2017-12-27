Брагин о поражении российской "молодежки" на старте ЧМ: Пять пропустили - это много. Будем улучшать игру

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин подвел итоги стартового матча команды на чемпионате мира в США.

Во вторник российская "молодежка" проиграла сверстникам из Чехии со счетом 4:5.

"Пять пропустили - это много, хотя и при этом забили четыре. Будем работать, улучшать игру в меньшинстве и большинстве. Первая игра всегда тяжелая. Проблема в том, что этот год не играл на чемпионатах мира, поэтому у них нет такого опыта, тут совсем другой уровень хоккея. Это первая игра и она получилась немного скомканной, хотя моментами играли неплохо. Будем делать выводы и готовиться к следующим играм. При счете 5:2 мы продолжали играть, я думаю, что еще бы чуть-чуть времени, и может быть спасли бы игру. В плане тактики моментами играли неплохо и в атаке, и в обороне, в позиционной обороне. Будем улучшать игру", - приводит слова Брагина официальный сайт Федерации хоккея России.

Следующий матч на МЧМ российская команда проведет завтра, 28 декабря. Соперником будет сборная Швейцарии.