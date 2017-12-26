Совпадение? Не думаем: Ким Кардашьян и Ольга Бузова покрасили волосы в синий цвет

Сразу две звезды Instagram поменяли цвет волос, чем шокировали миллионы поклонников (да, их миллионы). В преддверии Нового года 36-летняя Ким Кардашьян придала своим пепельно-белым волосам голубой оттенок. В прессе его окрестили "синим", но это не так. Кстати, к новому цвету звезда реалити-шоу подобрала и одежду – голубые джинсы, дубленку, топ.

Русская коллега Ким – Ольга Бузова – экспериментирует тоже с синим, но в другой технике. К ее смоляно-черным волосам мастер добавил "перышки" цвета индиго. Некоторым фанатам понравилось, но многие ждут, когда Бузова вернется к блонду – цвету, который наиболее соответствует ее нутру. Сама она, впрочем, довольна и в очередной раз напоминает, что мужчины у нее теперь нет: "Немного похулиганили перед Новым годом Why not? Из дома меня никто не выгонит. Ведь я теперь сама по себе".

Ким-Снгурочка (справа на фото).

Бузова за любимым делом