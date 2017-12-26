Комарова и Шувалов открыли в Сургуте олимпийский бассейн

Олимпийский бассейн ввели в эксплуатацию в Сургуте 25 декабря. Чтобы оценить объект, крупнейший город Югры посетила губернатор округа Наталья Комарова, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Хочу поблагодарить подрядчиков, потому что объект сложный. Большая часть средств на него потрачена из окружного бюджета, следовательно, это деньги всех югорчан. Это – новогодний подарок от жителей Югры для сургутян", – отметила губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова во время общественной приемки бассейна.

Глава Сургута Вадим Шувалов выразил благодарность окружным властям за такой подарок.

"Под одной крышей находятся спортзал, сауна, медкабинет и сразу два бассейна — на 25 и 50 м, где уже проходят первые тренировки. Для свободного плавания бассейн будет доступен в будущем году. Сейчас идет утверждение расписания, но уже точно известно, что бассейн будет работать, минимум, 10 часов в день", – прокомментировал мэр Сургута.

Шувалов подчеркнул, что город долго ждал бассейн олимпийского стандарта, идея о создании такого объекта появилась в 1997 г., когда сургутянка Оксана Веревка одержала победу на чемпионате Европы по плаванию. А к строительству по адресу ул. Университетская, 21а приступили в 2014 г.

По значимости сургутский бассейн – третий в Югре после Ханты-Мансийска и Нефтеюганска. Здесь можно проводить соревнования по плаванию окружного и всероссийского уровней. Кроме бассейна с 10 дорожками, в спорткомплексе находятся тренажерный и хореографический залы, зал "сухого плавания", кафе, медико-восстановительный центр, зрительская трибуна на 460 человек, а также балкон для 25 болельщиков из числа людей ограниченными возможностями здоровья. Общая стоимость работ превысила 500 млн руб.