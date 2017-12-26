ФК "Урал" объявил о сотрудничестве с тремя кипрскими клубами

Спортивный директор футбольного клуба "Урал" Евгений Алхимов и тренер главной команды Евгений Аверьянов вернулись из рабочей поездки на Кипр.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, там они познакомились с инфраструктурой трех команд высшего дивизиона чемпионата этой страны: в течение пяти дней уральцы находились в расположении клубов АЕК, "Аполлон" и "Пафос". Стоит отметить, что первые два являются одними из лидеров кипрского футбола и имеют богатый опыт выступления в еврокубках.

"Цель поездки представителей "Урала" заключалась в обмене опытом с кипрскими коллегами. Так, Евгений Алхимов и Евгений Аверьянов изнутри понаблюдали за тренировками команд, были погружены в процесс подготовки клубов к официальным матчам. Помимо этого, спортивный директор "Урала" получил немало полезной информации о работе зарубежных коллег из селекционных отделов", - сообщили в пресс-службе.

Там заверили, что сотрудничество между "Уралом" и этими кипрскими клубами продолжится: существует устная договоренность провести контрольные матчи, когда "шмели" приступят к работе на Кипре. Также руководители клубов планируют составить договор о сотрудничестве.

Напомним, на минувшей неделе ФК "Урал" расторг контракты с полузащитниками Александром Павленко и Дмитрием Билоногом.