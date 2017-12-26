В Югорске будет создан индустриальный парк

В Югорске на базе действующей промплощадки "Газпром трансгаз Югорск" будет создан индустриальный парк, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В реализации проекта примут участие национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", "Газпром трансгаз Югорск", администрация Югорска, Фонд развития Югры.

Гендиректор "Газпром трансгаз Югорск" Петр Созонов заявил, что имеются все предпосылки для создания и развития индустриального парка на базе действующей промышленной площадки. Среди ее преимуществ значатся расположение в промышленной зоне города, удаленной от жилой застройки, наличие готовых промышленных зданий, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, а также наличие свободного места площадью более 38 га для дальнейшего развития индустриального парка.

Заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев отметил, что развитие промышленной инфраструктуры – одно из значимых направлений государственной промышленной политики автономного округа. С 2018 года в Югре начнется реализация профильной государственной программы, предусматривающей комплекс мер, нацеленных в том числе на создание и развитие индустриальных парков на территории автономного округа. Это специальный инвестиционный контракт, субсидии на развитие производства, предоставление займов на льготных условиях и сопровождение проектов Фондом развития Югры, выполняющим функции Фонда развития промышленности и специализированной организации по работе с инвесторами и привлечению инвестиций.

Итогом обсуждения проекта стало четырехстороннее соглашение, которое подписали Петр Созонов, руководитель АНО "Комплекс инжиниринговых технологий курчатовского института" Андрей Синявский, глава Югорска Раис Салахов и генеральный директор Фонда развития Сергей Внуков. Стороны договорились о создании рабочей группы, которая будет координировать прохождение всех этапов образования индустриального парка, таких, как разработка стратегической и проектной документации, получения мер государственной поддержки, аттестация в Министерстве промышленности и торговли РФ.