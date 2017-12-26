Перед ЧМ-2018 сборная России сыграет с Бразилией, Францией, Австрией и Турцией

Стали известны все соперники сборной России по футболу перед чемпионатом мира 2018‍ года. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом рассказал временно отстраненный от должности президент РФС Виталий Мутко.

"Мы полностью утвердили план подготовки национальной сборной к чемпионату мира 2018 года. Сегодня мы можем анонсировать две контрольные встречи в марте - с Бразилией в "Лужниках" и с Францией в Санкт-Петербурге. Еще две товарищеские игры мы проведем ближе к сбору перед чемпионатом мира.

30 мая достигнута договоренность об игре с Австрией в Инсбруке, а затем будет встреча в Москве, надеюсь, что на стадионе "Динамо". Соперник - сборная Турции. Мы очень признательны туркам за то, что они сыграли с нами, теперь нужно провести с ними ответный матч. Во-вторых, исходя из итогов жеребьевки чемпионата мира, нам необходимо встречаться с командами, похожими по стилю на соперников по группе", - приводит слова Мутко официальный сайт РФС.

Напомним, на домашнем ЧМ-2018 сборной России предстоит встретиться с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.