Британский корабль проследил за российским фрегатом "Адмирал Горшков"

Британский фрегат HMS St Albans сопровождал российский фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", когда он находился в территориальный водах Великобритании.

По сообщению Королевских ВМС, 23 декабря фрегат St Albans был вызван для сопровождения российского корабля, который проходил рядом с британскими водами. Британский фрегат вел наблюдение за российским кораблем три дня, во вторник он вернется на военно-морскую базу в Портсмут.

В министерстве Великобритании отметили, что за последнее время российская активность около королевства возросла. В ведомстве сообщили, что еще один британский сторожевой корабль HMS Tyne будет вызван, чтобы сопроводить российский корабль-разведчик, когда он будет двигаться по Северному морю и через Ла-Манш. Кроме того, вертолет был направлен, чтобы отслеживать передвижения других российских военных кораблей, сообщает РБК.

"Адмирал Горшков" проходит сейчас завершающий этап государственных испытаний и регулярно переходит между Белым и Балтийским морями.

В январе Минобороны РФ заявило о том, что "российские боевые корабли в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаются". Перед этим стало известно, что боевые корабли Великобритании готовятся сопровождать крейсер военно-морского флота России "Адмирал Кузнецов", который проходил мимо берегов Шотландии, возвращаясь из Сирии.