Из-за схода вагонов в Забайкалье задержан пассажирский поезд "Пекин – Москва"

Следственный комитет и прокуратура начали проверки по факту схода вагонов грузового поезда в Забайкальском крае. В результате ЧП никто не пострадал.

Как сообщили Накануне.RU в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ, рано утром 26 декабря на перегоне "Бада – Жипхеген" ЗабЖД произошел сход 12 вагонов с целлюлозной продукцией грузового поезда №2034.

"В результате схода пострадавших нет. Нарушен габарит обоих путей, повреждены 150 м четного и 100 м нечетного железнодорожного полотна, три опоры контактной сети. Движение по Транссибу приостановлено в обоих направлениях, ведутся восстановительные работы", - сообщили в следствии.

Сейчас устанавливаются причины и все обстоятельства произошедшего.

Как сообщили Накануне.RU в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, в результате инцидента задержан пассажирский поезд №19 "Пекин – Москва". Читинской транспортной прокуратурой начата проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также прав пассажиров – потребителей транспортных услуг.