Байден в мемуарах: Я лично позвонил Януковичу и заставил бежать из Киева

Бывший вице-президент США Джозеф Байден опубликовал свои мемуары, где затронул тему Украины, в частности, рассказав о том, как он якобы вынудил Виктора Януковича "бежать" из Киева.

В книге под названием "Обещай мне, папа" политик вспоминает, как в в феврале 2014 года он позвонил Януковичу и выдвинул ему ультиматум.

"Я отметил, что Янукович потерял доверие украинского народа и что история жестоко накажет его, если он будет продолжать убивать людей. Униженный, Янукович бежал с Украины на следующий день", - заявил Байден.

В мемуарах также отмечено, что Байден уговаривал Петра Порошенко и Арсения Яценюка действовать сообща, пишет "Правда.ру". Политик подчеркивает, что "президент Петр Порошенко и премьер-министр Яценюк представляли конкурирующие стороны, а недавние выборы оказались для них кровопролитными и разобщающими...Партии Порошенко и Яценюка теряли энергию и отдалялись друг от друга, когда они должны были создавать институты безопасности, способные защитить от Путина".

Байден постоянно был на связи с Порошенко и Яценюком, к которому явно питал симпатию. "Послушайте, - сказал я Яценюку, - вы должны быть с Порошенко. Вы должны быть командой. Вы не можете пойти разными дорогами. Если будут назначены новые выборы, это будет катастрофой. Вы потеряете все. Говорю вам, Арсений, это в ваших руках, вы можете сделать это. Это будет сложно. Но вы можете это сделать".

Напомним, Байден де-факто курировал государственный переворот на Украине и отвечал в Белом доме за новый режим в стране. Сам он однажды признался, что общался с президентом Украины Петром Порошенко чаще, чем с собственной женой.