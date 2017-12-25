Экс-главу "Югры-Нефтегазмонтажа" судят за долг по налогам в 16 миллионов

В Сургуте экс-директора "Югры-Нефтегазмонтажа" судят за многомиллионный долг по налогам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Следователи полагают, что с января 2011 по декабрь 2013 гг. гендиректор лгал в документах компании о суммах налога на прибыль и добавленную стоимость, подлежащих уплате в бюджет. В итоге долг составил 16 млн руб.

Дело ушло в суд.