В Петербурге автобус столкнулся с "Камазом": есть пострадавшие

В Санкт-Петербурге в субботу произошло ДТП с участием общественного транспорта. Есть пострадавшие.

Как сообщили Накануне.RU в городском ГУ МЧС, авария случилась утром 5 сентября в Кировском районе на улице Маршала Говорова. Произошло столкновение автобуса и автомобиля "Камаз".

"В результате аварии пострадали четыре человека, госпитализированы в медицинское учреждение", - уточнили в ведомстве.

Там добавили, что МЧС привлекалось к ликвидации последствий ДТП.