В Темрюкском районе открылся первый агрокласс

В школе № 5 посёлка Стрелка в Темрюкском районе открылся агрокласс. Здесь школьники не просто изучают биологию и химию, а сразу применяют знания на практике: выращивают растения, исследуют состав почвы, ставят опыты и даже проектируют учебные мини-фермы. Такой подход помогает ребятам ближе познакомиться с профессиями аграрной отрасли и увидеть их перспективы.

Во время летних каникул помещение капитально отремонтировали, закупили мебель и необходимое оборудование. Теперь старшеклассники под руководством педагогов могут проводить практические занятия и осваивать основы современного сельского хозяйства.

Ученики уже поместили первые семена в гидропонную установку, которые дали всходы. По словам самих школьников, процесс оказался довольно кропотливым: для удачного эксперимента необходимо поддерживать оптимальную температуру и влажность, использовать сбалансированный питательный раствор и обеспечивать достаточное освещение. Первые семена всходов не дали, но со второй попытки опыт удался полностью.





Подобные эксперименты позволяют наглядно изучить современные технологии растениеводства, учат планировать работу, контролировать переменные и анализировать полученные результаты.