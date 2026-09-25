Главу Дагестана изберут 15 октября

Выборы главы Дагестана состяится на сессии Народного собрания республики 15 октября.

Как сообщает пресс-служба регионального законодательного органа, в списке три кандидатуры.

«Президент России Владимир Путин представил в Народное собрание Республики Дагестан три кандидатуры на пост главы региона. Среди кандидатов: врио главы Республики Дагестан Федор Щукин, заместитель председателя НС РД Камил Давдиев, руководитель фракции КПРФ в НС РД Самир Абдулхаликов», — говорится в сообщении.