Трамп отказался встречаться с Нетаньяху в ходе его визита в США

Президент США Дональд Трамп отказался встречаться с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в ходе его визита в США на сессию Генассамблеи ООН.

Ранее Нетаньяху много раз встречался с Трампом в США. Однако накануне выборов в конгресс даже Трамп вынужден дистанционироваться от Нетаньяху, настолько тот стал непопулярным в Штатах, подчеркивает американист Малек Дудаков.

Во время своего выступления на Генассамблее ООН Нетаньяху заявил, что политика мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани сделала город опасным для евреев. Он обвинил Мамдани за поддерджку ХАМАС, с также резко осудил намерения Мамдани добиться его ареста по прибытии в Нью-Йорк в соответствии с ордером Международного уголовного суда.

Как отмечает Дудаков, визит Нетаньяху в США сходу оказался самым скомканным в истории. Он всего лишь восемь часов пробыл в США и впервые за много лет сталкивается с таким холодным душем. Своими действиями он сломал двухпартийный произраильский консенсус в США и только поднял популярность левых. А команда Трампа уже ведет переговоры с лидерами израильской оппозиции, готовясь к поражению Нетаньяху на предстоящих выборах.

В США отношение к Израилю сильно охладело. Особенно перелом заметен среди молодежи. Если среди американцев старше 55 лет 49% за Израиль, а 31% — за Палестину, то в группе от 18 до 34 лет 53% опрошенных больше симпатизируют палестинцам и только 23% — Израилю. Такого не было никогда.