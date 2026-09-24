Юрий Бурлачко: Вопросы развития придорожного сервиса находятся на особом контроле ЗСК

"Министерство транспорта России внесло в Государственную Думу законопроект, призванный упорядочить процесс размещения объектов дорожного сервиса вдоль автодорог, сделав поездки по стране безопаснее и комфортнее. Эта тема актуальна и для нашего региона. Сегодня, несмотря на временные перебои с топливом, значительная доля россиян по-прежнему путешествует на юг на личных авто. И качество оказываемых услуг на объектах сервиса вдоль основных автомагистралей Кубани должно максимально удовлетворять потребности данной категории туристов", - отметил на своих страницах в соцсетях председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Как пояснил спикер краевого парламента, именно поэтому вопросы развития придорожного сервиса находятся на особом контроле Законодательного Собрания. Вопросы по данной теме не раз становились предметом рассмотрения депутатских планерок.

"На одной из последних, в мае, мы как раз обсуждали повышение качества услуг на таких объектах", - добавил Юрий Бурлачко.

На данный момент на Кубани работают 10 многофункциональных комплексов дорожного сервиса. Среди объектов парковки, зоны отдыха, санитарные комнаты, заведения общепита, торговые точки, мойки, кемпинги, СТО, автостоянки и, непосредственно, сами АЗС. Общее же число объектов дорожного и придорожного сервиса в крае превышает 5,5 тысяч. Их размещение осуществляется согласно утвержденной схеме.

"Напомню, ранее профильный комитет, возглавляемый Сергеем Юрьевичем Орленко, организовал мониторинг таких объектов, в ходе которого было проинспектировано порядка 600 заправок. Результаты проверок показали необходимость усиления механизмов контроля за уровнем благоустройства и санитарного состояния", - подчеркнул председатель ЗСК.

Комитет по развитию АПК, продовольствию и потребительскому рынку Кубанского парламента постоянно держит эти вопросы в зоне особого внимания, оперативно отслеживая изменения профильного федерального законодательства для соответствующего совершенствования краевого.

"Предлагаемый законопроект без сомнения окажет позитивное влияние на развитие придорожного сервиса в крае, создаст дополнительные возможности для занятого в нем бизнеса, а автотуристы получат в итоге более качественные услуги", - резюмировал Юрий Бурлачко.