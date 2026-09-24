На Урале подросток погиб от удара током во время ремонта освещения

На Среднем Урале подросток погиб от удара током. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

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Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, все случилось вечером 21 сентября в одном из домов по улице Восточной в Верхней Салде. 15-летний парень занимался ремонтом освещения в помещении теплового узла. Во время работ с источником электрического тока юноша получил электротравму и скончался на месте.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, сигнал о трагическом инциденте поступил в МО МВД России "Верхнесалдинский" от фельдшера "скорой помощи".

"Погибший подросток воспитывался в полной семье. По месту учебы и жительства характеризовался положительно. Имел склонность к занятиям с радио и электротехникой, планировал получить соответствующее образование. Прибывшие на место ЧП стражи порядка собрали необходимую информацию, которую передали нашим коллегам из регионального СКР, выясняющим все детали этой печальной ситуации в рамках уголовного дела", - отметил полковник Горелых.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Проводится расследование.

Также на этой неделе в Екатеринбурге школьница погибла в результате вдыхания паров газа. Сейчас в ситуации разбирается прокуратура.