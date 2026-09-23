Bloomberg: Семья Трампа расширяет бизнес-интересы в странах бывшего СССР

Президент США Дональд Трамп и его окружение расширяют свои бизнес-интересы на Кавказе и в Средней Азии в сфере элитной недвижимости, добыче полезных ископаемых и транспорта. Администрация Трампа стремится усилить свое экономическое влияние в регионе, где конкурирует с Россией, Китаем и ЕС. Об этом пишет Bloomberg.

Эксперты отмечают, что нынешняя политика США стала более "транзакционной" и ориентированной на коммерцию, в отличие от прежнего фокуса на "ценностях", безопасности и институтах. Трамп активно развивает дипломатические связи с лидерами региона, и это создает благоприятную среду для частных инвестиций его окружения.

Ключевым проектом стал "Маршрут Трампа" (TRIPP) — транспортный коридор, связывающий Европу, Среднюю Азию и Китай. Параллельно администрация США содействовала сделке по покупке доли в крупнейшем месторождении вольфрама в Казахстане, в которой через Skyline Builders Group участвуют сыновья президента. Кроме того, в Тбилиси будет построена 62-метровая башня Трампа — Trump Tower Tbilisi. Это вторая попытка семьи Трамп построить высотное здание под своим брендом в Грузии. Инициатива сделать это в Батуми ранее сорвалась.

Белый дом отрицает наличие конфликта интересов, заявляя, что президент действует исключительно в интересах США. Однако аналитики сомневаются в долгосрочности этих инициатив, считая, что речь о частных бизнес-интересах семьи Трампа.