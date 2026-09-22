Сотрудник нефтесервисной компании подозревается в получении взяток

Следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по материалам УМВД России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника нефтесервисной организации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размерах)

По версии следствия, подозреваемый получал от индивидуальных предпринимателей незаконное денежное вознаграждение за ускоренное согласование и подписание документов без должной проверки оказанных услуг и сокрытие выявленных нарушений.

Сумма взяток составила более 1,4 млн рублей. По ходатайству следователя решением суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех участников преступной схемы, а также на выявление других эпизодов незаконной деятельности.

