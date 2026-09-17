Жительницу Забайкалья оштрафовали за публикацию нарисованного ИИ медведя

В Забайкалье жительница села Дульдурга оштрафована за публикацию фотографии медведя, сделанной с помощью искусственного интеллекта.

Селянка не просто создала такое изображение, но и опубликовала его в интернете. Из-за этого она стала фигурантом административного дела. Вердикт мирового судьи – штраф в 30 тыс. руб. и конфискация предмета административного правонарушения (iPhone 11), сообщает администрация Дульдургинского округа Забайкалья в своём канале в "Максе".

Это случилось на фоне того, что медведи всё чаще выходят из лесов к людям и нападают на них. В итоге в России начался массовый отстрел медведей. Против таких мер выступили зоологи, которые считают, что убийство животных не решит проблему. Нападения, по словам специалистов, происходят по вине самих людей, которые нарушают правила безопасности.