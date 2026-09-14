В Германии захотели укомплектовать немецкую армейскую бригаду в Литве

В Германии захотели провести в Литве мобилизацию. Это нужно для комплектования немецкой бригады в Литве.

По данным источников Bild, первые принудительные назначения могут начаться уже осенью. Они якобы затронут до 1 тыс. военнослужащих. К концу 2027 г. Германия планирует разместить в Литве 4,8 тыс. военнослужащих.

Министр обороны Германии Борис Писториус надеялся укомплектовать бригаду удастся за счет добровольцев, однако их набор шел "вяло": дефицит составляет 40%. Особенно не хватает ИТ-специалистов, логистов, поваров и рядового состава, пишет РБК.