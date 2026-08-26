Наводнение в Непале: есть погибшие, сотни туристов пропали без вести

В районе Непала рядом с Тибетом случилось сильное наводнение. "Ъ" со ссылкой на Reuters сообщает, что без вести пропали больше 300 путешественников. По данным AFP, погибли не меньше восьми человек.

Эксперты из Международного центра комплексного развития горных районов (ICIMOD) считают, что все началось с обвала камней и льда - они перекрыли реку Лхенде, из‑за этого и пошло "каскадное наводнение". Туристическое управление Непала говорит, что сейчас не знают, где находятся 384 туриста. Среди них - 291 иностранец, в том числе 105 граждан Индии. Пока непонятно, были ли в этом районе россияне.

Непальская полиция выложила в соцсетях видео: на них видно, как потоки мутной воды накрывают горные долины в Гималаях недалеко от границы с Китаем. Один из очевидцев рассказал AFP, что вода унесла "восемь или девять грузовиков, а еще дома и людей". Из‑за наводнения закрыли несколько автомагистралей, в пострадавший район отправили вертолеты. Людей, которые живут рядом с рекой, просят уехать в безопасные места.

Ранее из‑за тайфуна "Нарра" (в Китае - "Цзытань»" в Гуанси‑Чжуанском автономном районе эвакуировали 54 000 человек: сильные ливни и риск наводнений привели к подтоплениям в поселках, а в опасной зоне все еще остаются 61 000 жителей - спасатели стараются не допустить жертв и снизить ущерб.