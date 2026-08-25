У берегов Омана выведен из строя танкер

Британская служба морских торговых операций заявило о нападении на нефтяной танкер в акватории Омана. Судно, находившееся в 17 км к северо-востоку от Эш-Шиша, получило удар неустановленным объектом. В результате попадания серьезно пострадал моторный отсек, из-за чего танкер потерял ход. Морякам рекомендовано соблюдать повышенную бдительность при нахождении в данном секторе.

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Ситуация в регионе обостряется на фоне жестких мер Тегерана. Накануне Иран пригрозил арестами и конфискацией судам, игнорирующим установленные им правила прохода через Ормузский пролив. Власти Ирана обновили "черный список" судов, которым запрещено осуществлять рейсы в акватории Персидского залива. Под санкции подпадают и те корабли, которые занимаются перевалкой грузов с участием "неблагонадежных" судов. Чтобы выйти из этого списка, владельцам необходимо подать официальное прошение властям Ирана.

На днях секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи пригрозил расширить географию атак на танкеры, если соседние страны поддержат американские санкции. Эксперты опасаются, что подобные действия Ирана спровоцируют еще больший кризис в судоходстве. По данным Financial Times, с начала войны погибли уже 19 моряков. А многие судовладельцы не рискуют идти через Ормуз.