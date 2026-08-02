Число мигрантов, погибших в попытках проникнуть в испанский анклав Сеута из Марокко, достигло 90 человек

Число мигрантов, погибших в попытках проникнуть в испанский анклав Сеута из Марокко, достигло 90 человек, сообщают РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Cadena SER.

По данным Cadena SER, испанские правоохранительные органы обнаружили 74 тела, еще 16 тел были найдены марокканскими властями.

В конце июля Сеута столкнулась с массовым проникновением мигрантов из Марокко. В пятницу мэр-президент города Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. На фоне кризиса в городе произошли беспорядки. В Сеуте развернуты дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.

Сеута - испанский анклав на северном побережье Африки, расположенный на границе с Марокко. Вместе с Мелильей он образует единственную сухопутную границу между Европейским союзом и Африкой и считается одним из ключевых маршрутов нелегальной миграции в ЕС.