Китайские врачи впервые вживили нейрочип для восстановления работы руки

Врачи шанхайской больницы Хаушань при университете Фудань успешно провели операцию по установке мозгового импланта. Как пишет ТАСС со ссылкой на Yicai, медики впервые применили эту технологию на практике сразу после того, как китайский регулятор одобрил разработку. Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Врачи отмечают, что его жизненные показатели в норме, а мозг подает стабильные и качественные сигналы, которые считывает электроника.

Государственное управление КНР по надзору за медикаментами разрешило использовать систему нейрокомпьютерного интерфейса 13 марта. Эта технология помогает людям с нарушениями моторики снова двигать руками. Первым пациентом стал мужчина, который десять лет назад попал в автомобильную аварию. Из-за травмы спинного мозга он потерял способность хватать предметы рукой. Команда специалистов сначала провела полное обследование, а затем врачи выполнили операцию по вживлению чипа.

Устройство работает как передатчик: оно считывает сигналы мозга и расшифровывает их. Затем имплант отправляет информацию на специальную перчатку, которая надевается на руку и выполняет нужные движения. Китайские власти уделяют таким технологиям особое внимание. В мартовском докладе правительство КНР заявило, что планирует активно развивать индустрии будущего, в том числе разработки, связанные с прямой связью мозга и компьютера.

Ранее Китай впервые в истории успешно осуществил вертикальную посадку первой ступени ракеты-носителя Long March 10B, которая является аналогом американской Falcon 9. Во время запуска с космодрома Вэньчан ракета не только вывела груз на орбиту, но и через шесть минут после старта приземлилась на морскую платформу.