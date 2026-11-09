11 Ноября 2026
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюменской области ликвидируют последствия снегопада

В Тюменской области ликвидируют последствия снегопада, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Машины направили на уборку региональных дорог и подъезды к федеральным магистралям. Сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области оказывают помощь и содействие участникам движения в сложных погодных условиях

В Тюмени выпало порядка восьми миллиметров снега. Ночью оперативно привлекли спецтехнику и дорожных рабочих. Сейчас по всему городу задействовано 596 дорожных рабочих и 358 единиц спецтехники. Глава Тюмени Максим Афанасьев лично проконтролировал ситуацию на Никольском мосту (из-за снегопада транспорт не смог ездить по привычному маршруту — образовался затор).

"Работы пошли быстрее: проезжую часть обработали противогололёдными материалами, расчистили дорогу и восстановили движение. Мы продолжим держать ситуацию под контролем! Днем проведу заседание оперативного штаба по уборке города", - прокомментировал глава города.

В Тобольске техника вышла с 06.00 – прометание тротуаров, с 07.00 началась обработка. Ведётся механизированная и ручная уборка: обрабатывают заездные карманы автобусных остановок, опасные участки дорог, перекрёстки, подъезды к пешеходным переходам и подъёмы. Глава Тобольска Петр Вагин распорядился усилить надзор и отладить выход техники.

"В межсезонье это критично: работать нужно на опережение и круглосуточно мониторить обстановку", - заявил он.

Автолюбителей просят быть внимательными, не отвлекаться на телефон, соблюдать дистанцию, скоростной режим.

Теги: снегопад, уборка снега, техника


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