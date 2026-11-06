В уральском городе ветер сорвал часть крыши техникума

В уральском городе Сухой Лог сильный ветер повредил кровлю многопрофильного техникума. Об этом сообщил глава муниципального округа Рафаил Мингалимов.

Как рассказал мэр на своей странице в соцсети, у здания сорвало часть крыши. По его словам, обошлось без пострадавших, а занятия идут по расписанию.

"Сейчас на месте специалисты: осматривают повреждения и принимают меры, чтобы все было безопасно. После занятий студентов отпустят домой. Затем займемся последствиями: посчитаем ущерб и определим дальнейшие действия", - добавил Мингалимов, приложив фото последствий стихии.

В пятницу, 6 ноября, в Свердловской области ожидаются очень сильный снег, гололед и порывы ветра до 27 метров в секунду. Сегодня мощный ветер сорвал кровлю школы в поселке Пышма. Также последствия непогоды активно устраняют в Екатеринбурге.