Госдума приняла закон о поступлении в вузы олимпиадников

Госдума в окончательном, третьем чтении приняла закон, согласно которому право поступления в вузы без вступительных испытаний на бакалавриат и специалитет сохранится только за победителями перечневых олимпиад.

Новые правила вступят в силу с 2026/27 учебного года; для ранее полученных дипломов прежние условия будут действовать еще четыре года. Льготы распространяются на результаты, полученные в период обучения в старших классах. Соответствие профиля олимпиады специальности определит вуз. Кроме того, победители и призеры могут считаться успешно прошедшими дополнительные вступительные испытания (творческие или профессиональные). За ними сохраняется право быть приравненными к абитуриентам, набравшим 100 баллов за ЕГЭ по профильному предмету олимпиады.

Пересмотр льгот вызван высокой конкуренцией между олимпиадниками и выпускниками с высокими баллами ЕГЭ. В октябре Минобрнауки уже сократило перечень льготных олимпиад с 83 до 60.

Число победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников в этом году составило 4,2 тыс., а победителей и призеров олимпиад Российского совета олимпиад школьников – 25,8 тыс. В итоге в двадцати ведущих вузах произошло переполнение бюджетных мест по отдельным специальностям за счет олимпиадников.

При этом поправки не затронут призеров Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ), а распространяются только на иные олимпиады.