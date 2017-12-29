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Жильцы дома в поселке Садовом, где взорвался газ, расселены - на здании обнаружена трещина
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трещина, дом, стена (2016) | Фото:vk.com

Жители дома в поселке Садовом (Екатеринбург) расселены после пожара и взрыва газа в одной из квартир. Об этом Накануне.RU сообщили в ГУ МЧС РФ по Свердловской области. Сейчас на месте работает оперативная группа спасателей, ведется расследование.

"По данным экспертов испытательной пожарной лаборатории пожар в пятиэтажке в поселке Садовом вчера произошел в результате взрыва бытового газа. В настоящее время продолжают работать следственные органы по выяснению обстоятельств случившегося.

После тушения пожара сотрудниками МЧС был проведен осмотр целостности конструкций дома и обнаружена трещина в наружной панели дома. Сегодня лицензированной организацией будет проведено обследование строительных конструкций, по результатам экспертизы будет принято решение о возможности заселения жильцов", - отметили в МЧС.

На период проведения экспертизы принято решение о расселении подъезда, в котором произошел взрыв газа. Из подъезда расселены 25 человек, в том числе шестеро детей. От размещения в пункте временного размещения, организованном на базе школы №98, все жители отказались и разместились у родственников и знакомых.

Подъезд, где произошел взрыв, обесточен от газа и электричества. Сотрудниками полиции организовано круглосуточное дежурство у данного дома. Сегодня управляющая компания проводит работы по восстановлению системы электро- и теплоснабжения в квартире, где произошел пожар, и в подъезде.

Как ранее сообщало Накануне.RU, СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершённое путем поджога или иным общеопасным способом). "По предварительным данным, пострадал один человек – 33-летний хозяин квартиры, который ожогами доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. В ходе расследования рассматриваются различные версии инцидента, в том числе, совершение противоправных действий самим хозяином жилища из-за якобы ранее имевшего место бытового конфликта. В связи с чем, в ходе следствия будет рассмотрен вопрос о проведении в отношении данного гражданина судебной психиатрической экспертизы", - отметили в СКР.


29.12.2017 09:26 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:26 Екб


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Жильцы дома в поселке Садовом, где взорвался газ, расселены - на здании обнаружена трещина
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