Челябинский облсуд прекратил уголовное дело о растрате в отношении бывшего главврача больницы

Челябинский областной суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего главного врача городской больницы № 1 в Еманжелинске за примирением сторон, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, в октябре бывший главврач был приговорен к 2,5 годам лишения свободы условно за растрату денежных средств медицинского учреждения. По версии следствия, в 2015-2018 гг. осужденный неоднократно оплачивал за счет средств больницы административные штрафы свои и должностных лиц учреждения. В результате больнице причинен ущерб в размере 200 тыс. руб. Этот ущерб был возмещен в ходе судебного следствия.

Сторона защиты обжаловала приговор, настаивая на оправдании обвиняемого, не признавшего свою вину.

"В судебном заседании апелляционной инстанции представители потерпевшей стороны выступили с заявлением об изменении категории преступления и о прекращении уголовного дела, поскольку причиненный преступлениями имущественный ущерб Волков полностью