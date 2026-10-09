Лантратова потребовала от ООН реакции на атаку ВСУ на гуманитарную миссию Красного Креста под Донецком

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что Киев атаковал гуманитарную миссию Международного комитета Красного Креста под Донецком. Под обстрел украинских БПЛА попал грузовик миссии, находившийся рядом со складом. Об этом она сообщила в своём канале в "Макс".

По словам Лантратовой, объекты были отмечены символикой организации, поэтому произошедшее не могло быть случайностью.

Омбудсмен обратилась к международным правозащитным структурам, прежде всего к Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека, с требованием незамедлительной реакции на атаку. Она настаивает на установлении всех обстоятельств удара, определении ответственных и правовой оценке их действий.

"Умышленные удары по защищённому транспорту Красного Креста являются военным преступлением. Виновные должны понести ответственность в соответствии с международным правом", — подчеркнула Лантратова.

Она напомнила, что верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк уже призывал расследовать сообщения об украинских ударах по мирным жителям России. "Пора переходить от слов к делу. Международное гуманитарное право должно применяться ко всем без исключений и двойных стандартов", — заявила омбудсмен.

Со своей стороны Лантратова обратилась к уполномоченному по правам человека в ДНР с просьбой встретиться с представителями гуманитарной миссии. Собранные материалы будут направлены в компетентные органы и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.