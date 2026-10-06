07 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

Глава Горнозаводского округа Вадим Лумпов отправлен в отставку после жалоб жителей на холод и мусор

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял решение об отставке главы Горнозаводского муниципального округа Вадима Лумпова. Причиной стали многочисленные обращения жителей по вопросам отопления, горячего водоснабжения, уличного освещения, вывоза твёрдых коммунальных отходов и состояния дорог. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

По поручению губернатора в территорию оперативно выехала министр ЖКХ и благоустройства Наталья Киселева. Она лично проверила работу котельных в Горнозаводске, Пашии и Тёплой Горе. По данным министерства, все котельные запущены и работают в штатном режиме, однако заполнение внутридомовых систем идёт поэтапно. Параллельно проверяется деятельность управляющих компаний.

Ранее жители Горнозаводска записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Дмитрию Махонину, а также направили жалобу главе СК РФ Александру Бастрыкину. Они сообщали, что во многих домах нет тепла и горячей воды, а обращения в управляющие компании и местную администрацию не дают результата. Из-за холода были закрыты детский сад №5 в Горнозаводске и сад №8 в посёлке Пашия. Также, по словам жителей, холодно в школах, больнице и поликлинике.

К проблемам с отоплением добавился санитарный коллапс: мусор не вывозится месяцами, баки переполнены, появляются крысы. Жители опасаются выхода медведицы с медвежатами, которую недавно видели у цементного завода. Кроме того, люди жалуются на почти полное отсутствие уличного освещения и аварии на канализационных сетях. Прокуратура Горнозаводского района организовала проверку по фактам нарушений прав жителей.

Дмитрий Махонин поручил профильным ведомствам продолжить работу в территории и обеспечить решение всех обозначенных вопросов.

Теги: Горнозаводский округ, Дмитрий Махонин, холод, мусор, отставка, Вадим Лумпов


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