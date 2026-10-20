20 Октября 2026
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: max.ru/channel_aatrubetskoy

Современное прочтение "Барсовой Горы". Андрей Трубецкой приветствовал участников III Форума северных муниципалитетов «Северный импульс»

В Сургутском районе стартовала работа III Форума северных муниципалитетов «Северный импульс». Одним из главных событий первого дня стало открытие конференц-центра музейно-туристического комплекса «Барсова Гора».

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой вместе с заместителями губернатора Югры Азатом Ислаевым и Еленой Майер принял участие в церемонии открытия. Новый объект площадью 600 кв. м рассчитан на круглогодичную эксплуатацию. Здесь оборудованы конференц-зал с системами синхронного перевода, переговорная и мультимедийная зона.

(2026)|Фото: max.ru/channel_aatrubetskoy

Андрей Трубецкой поприветствовал всех участников масштабного форума, поблагодарил губернатора Югры и всех соорганизаторов мероприятия.

(2026)|Фото: max.ru/channel_aatrubetskoy

"Рад приветствовать вас в Югре, в Сургутском районе. Для нас большая честь проводить этот форум. Изначально мы планировали проведение небольшой научной секции в рамках практической реализации соглашения с Государственным Эрмитажем, но в процессе подготовки произошла трансформация в полноценный форум. И, если мы первоначально планировали представить научному сообществу современное прочтение "Барсовой горы" с учетом построенной инфраструктуры, то сегодня помимо культурного и научного аспекта будем говорить о развитии территории. В том числе с учетом применения таких механизмов как комплексное развитие, цифровое развитие муниципалитета. Уверен, что каждый из участников форума найдет на его площадке что-то важное и полезное", - сказал Андрей Трубецкой.

(2026)|Фото: max.ru/channel_aatrubetskoy

В ходе доклада глава Сургутского района рассказал об уникальных особенностях проекта "Барсова Гора". Он отметил, что самые ранние объекты датируются пятым тысячелетием до нашей эры, эпохой неолита. Находки из этого объекта хранятся в музеях России и мира.

"В 2021 году мы начали проект с первого этапа - создания туристической тропы "Барсова Гора - Человечность". Второй этап - строительство музея "Барсова Гора". И, наконец, в этом году - проведение конференции. Общая финансовая емкость проекта - 950 млн рублей, из которых 290 млн из бюджета Югры, 390 из бюджета Сургутского района и 260 млн - средства недропользователей. То есть, это большая командная работа", - отметил Андрей Трубецкой.

(2026)|Фото: max.ru/channel_aatrubetskoy

Туристическую тропу в 5 км тропиночной сети построили за два летних сезона. Были сформированы две смотровые площадки, оборудованные биноклями, установлены цифровые киоски с подробной информацией на двух языках. Всего тропа включает 46 локаций, которые представляют геологическую историю, знакомят с животным миром, историей заселения человеком.

Как подчеркнул глава Сургутского района, в реализации проекта было найдено оригинальное инженерное решение - благоустройство без нарушения целостности культурного слоя.

Для того, чтобы объект работал круглогодично, были установлены два теплых модульных павильона с мультимедийными системами и климат-контролем. Первый павильон общей площадью 400 квадратным метров, второй представляет собой палеонтологический павильон с центральным экспонатом - точной копией мамонтенка, созданной сотрудниками РАН. Причем, мамонтенок размещен под слоем песка, а посетители имеют возможность раскопать экспонат самостоятельно, что вызывает у юных посетителей неподдельный интерес.

(2024)|Фото: admsr.ru

Музейный комплекс "Барсова Гора" общей площадью 1640 квадратных метров введен в эксплуатацию в декабре 2025 года. Он рассчитан на 300 тысяч единиц хранения. Глава Сургутского района отдельно подчеркнул, что уникальность музея в том, что его помещения позволяют не только хранить и представлять экспонаты, но консервировать и реставрировать их. Функционирует археологическая лаборатория и реставрационная мастерская.

Третьим реализованным объектом стал конференц-центр музейно-туристического комплекса «Барсова Гора», который открыли сегодня в рамках работы форума. Это павильон, площадью 600 квадратных метров с тропиночной сетью и другими возможностями. Общая стоимость составила 120 млн рублей.

Как отметил Андрей Трубецкой, за 2025 год в комплексе побывали 32 тысячи, а за 9 месяцев текущего года более 50 тысяч посетителей.

"Хотим довести этот показатель до 100-150 тысяч человек в год", - заявил глава Сургутского района.

(2026)|Фото: max.ru/channel_aatrubetskoy

Заместитель губернатора Югры Азат Ислаев приветствовал всех участников форума от имени губернатора Югры.

"Сегодня мы живем во времена серьезных вызовов. Хочу поблагодарить главу Сургутского район и всю команду муниципалитета за то, что они в любые времена создают уникальные пространства. Только сильные команды могут принимать решения и создавать такие уникальные проекты", - сказал Азат Ислаев и пожелал плодотворной работы всем участникам форума.

Михаил Пиотровский - генеральный директор Государственного Эрмитажа, приветствуя участников форума, поблагодарил его организаторов.

(2026)|Фото: max.ru/channel_aatrubetskoy

"Тема, место и сюжет мероприятия - "Барсова Гора". Это изумительный памятник истории, культуры, который обогатил весь мир. Я вижу, что здесь создается новый центр культуры при совместной работе руководства округа, Сургутского района и Эрмитажа. Я благодарен главе Сургутского района за инициативы. Мы готовим Дни Эрмитажа, которые пройдут в муниципалитете и станут продолжением форума. Мы отрабатываем хорошую формулу взаимодействия мира с теми местами, которые подарили ему уникальные памятники. Это красивая и действенная формула", - сказал Михаил Питоровский.

И пожелал интересных дискуссий в уникальном месте, получения энергии, которую "Барсова Гора", по его словам, дает, давала и будет давать всем, кто ее посещает.

Напомним, комплекс "Барсова Гора" объединяет музей, интерактивные павильоны и пятикилометровую туристическую тропу с арт-объектами и тематическими локациями. Общая стоимость проекта музейно-туристического комплекса за пять лет составила 946,2 млн рублей консолидированного бюджета – средства округа, района и недропользователей.

(2026)|Фото: max.ru/channel_aatrubetskoy

Площадка стала местом проведения мероприятий научной программы форума. В рамках трека «Истоки. Культурное наследие» российские и зарубежные специалисты под руководством кураторов Государственного Эрмитажа работают над картой дальнейшего развития потенциала исторической территории.

(2026)|Фото: max.ru/channel_aatrubetskoy

Форум организован администрацией Сургутского района совместно с ВАРМСУ, Ассоциацией муниципальных образований и Фондом «Инвестиционное агентство Сургутского района» при поддержке Правительства Югры и Аналитического центра «Эксперт».

Теги: андрей трубецкой, форум северный импульс, барсова гора, эрмитаж, музейный комплекс


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