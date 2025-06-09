На чемпионате УрФО по дзюдо в Екатеринбурге встретились сильнейшие спортсмены округа

09 Июня 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про атаки на военные аэродромы

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Спорт Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Курганская область Челябинская область Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Уральский ФО
Фото: Федерация дзюдо Свердловской области

На чемпионате УрФО по дзюдо в Екатеринбурге встретились сильнейшие спортсмены округа

В Екатеринбурге прошел чемпионат Уральского федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин. Как сообщили Накануне.RU в Федерации дзюдо Свердловской области, на татами Дворца Дзюдо вышли 174 спортсмена из Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого федеральных округов.

"От лица министерства физической культуры и спорта рад приветствовать вас на чемпионате Уральского федерального округа по дзюдо. Для вас это генеральная репетиция перед чемпионатом России, который состоится в октябре. Желаю участникам соревнований красивых схваток. Пусть победит сильнейший!", - поприветствовал участников заместитель министра по физической культуре и спорту Свердловской области Константин Деев.

Чемпионат Уральского федерального округа по дзюдо(2025)|Фото: Федерация дзюдо Свердловской области

Директор коллегии судей Федерации дзюдо России Евгений Кулдин отметил высокий уровень подготовки уральских спортсменов.

Чемпионат Уральского федерального округа по дзюдо(2025)|Фото: Федерация дзюдо Свердловской области

"Традиционно спортсмены из Уральского федерального округа являются одними из лидеров на соревнованиях по дзюдо различных уровней. Желаю участникам соревнований красивой борьбы и достойно представить свой регион на чемпионате России", - сказал он.

Чемпионат Уральского федерального округа по дзюдо(2025)|Фото: Федерация дзюдо Свердловской области

"На сегодняшнем чемпионате собрались сильнейшие спортсмены Уральского федерального округа, поэтому мы видим по-настоящему красивую и напряженную борьбу. Благодарю Федерацию дзюдо Свердловской области за высокий уровень организации соревнований. Уверен, что на чемпионате России по дзюдо, который пройдет в октябре во Дворце Дзюдо Екатеринбурга, команда УрФО покажет высокие результаты", - отметил координатор проекта "Выбор сильных" в Свердловской области Алексей Свалов.

Чемпионат Уральского федерального округа по дзюдо(2025)|Фото: Федерация дзюдо Свердловской области

Теги: дзюдо, УрФО, спортсмены, чемпионат, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети