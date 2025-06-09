На чемпионате УрФО по дзюдо в Екатеринбурге встретились сильнейшие спортсмены округа

В Екатеринбурге прошел чемпионат Уральского федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин. Как сообщили Накануне.RU в Федерации дзюдо Свердловской области, на татами Дворца Дзюдо вышли 174 спортсмена из Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого федеральных округов.

"От лица министерства физической культуры и спорта рад приветствовать вас на чемпионате Уральского федерального округа по дзюдо. Для вас это генеральная репетиция перед чемпионатом России, который состоится в октябре. Желаю участникам соревнований красивых схваток. Пусть победит сильнейший!", - поприветствовал участников заместитель министра по физической культуре и спорту Свердловской области Константин Деев.

Директор коллегии судей Федерации дзюдо России Евгений Кулдин отметил высокий уровень подготовки уральских спортсменов.

"Традиционно спортсмены из Уральского федерального округа являются одними из лидеров на соревнованиях по дзюдо различных уровней. Желаю участникам соревнований красивой борьбы и достойно представить свой регион на чемпионате России", - сказал он.

"На сегодняшнем чемпионате собрались сильнейшие спортсмены Уральского федерального округа, поэтому мы видим по-настоящему красивую и напряженную борьбу. Благодарю Федерацию дзюдо Свердловской области за высокий уровень организации соревнований. Уверен, что на чемпионате России по дзюдо, который пройдет в октябре во Дворце Дзюдо Екатеринбурга, команда УрФО покажет высокие результаты", - отметил координатор проекта "Выбор сильных" в Свердловской области Алексей Свалов.