Трамп уверен, что Путин прислушается к его словам по поводу недавних ударов по Киеву

Президент США Дональд Трамп заявил о своей уверенности в том, что президент России Владимир Путин прислушается к его недавней критике насчет ударов по Киеву и к призывам заключить мирное соглашение.

На соответствующий вопрос журналиста глава Штатов сказал: "Да, я так думаю.

Ранее Минобороны России прокомментировало свои действия в ночь с 23 на 24 апреля: "Российские военные ночью нанесли удар по предприятиям авиационной, ракетно-космической и бронетанковой промышленности Украины. Цели удара достигнуты, все объекты поражены". После пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что удары наносятся только по военной и околовоенной инфраструктуре Украины. Все остальное - пропаганда, настроенная против России.