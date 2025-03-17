Челябинский боксер Иван Чирков стал чемпионом Азии, выиграв бой в Екатеринбурге

В минувшие выходные челябинский боксер Иван Чирков одержал свою 14-ю победу в профессиональной карьере. В Академии единоборств РМК в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions он встретился с Насибу Рамадани из Танзании.

На кону стоял престижный титул чемпиона Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полулегком весе (до 57,1 кг). Поединок прошел под диктовку российского боксера все отведенные 10 раундов.

Иван постоянно теснил соперника и работал с дистанции, а Насибу почти не создавал опасных моментов. Только под конец боя танзаниец увеличил активность, но так и не смог ничего противопоставить. Чирков забрал победу решением судей, а вместе с ней и пояс чемпиона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе RCC Boxing Promotions, уже после боя Иван признался, что вышел на поединок с травмой, а победу посвящает своему тренеру.

"В сегодняшнем бою я понял, что, каким бы сильным и смелым ты себя ни считал, выходить с травмой на бой вообще не стоит. Такой шанс мне дали, но в следующий раз выходить на бой с травмой не буду. Буду восстанавливаться полностью. Эту победу, и это очень важно для меня, я хотел бы посвятить Юрию Васильевичу Летягину, которого уже нет с нами. С самого начала нашей с ним работы он всегда верил в меня, всегда учил меня не сдаваться и идти до конца. Я знаю, что он всегда со мной в одном углу и всегда мне помогает", - рассказал боец.

Теперь Иван Чирков может войти в мировой рейтинг WBA и начать свой путь к титулу чемпиона мира.