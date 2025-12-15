У детей после блокировки Roblox ПТСР хуже, чем у участников СВО - психолог

Дети, отлученные Роскомнадзором от игры Roblox, испытывают сильнейший стресс и даже ломку, сравнимую с той, что случается у наркоманов, говорят эксперты. Но возвращать Roblox они не советуют, наоборот, предлагают максимально ограничить время детей в интернете, уйти от цифровизации образования (например, отказаться от электронных дневников) и если уж и позволять детям во что-то играть, то в отечественное, с российским культурным кодом.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по информполитике Марины Ким ("Справедливая Россия"), сейчас 99% детей играют в компьютерные игры, 80% детей старше семи лет составляет цифровая среда. "Другими словами – залипают в телефоне", - пояснила Ким на круглом столе, посвященном теме игровой зависимости.

"Roblox – малоконтролируемая среда. Это та платформа, которая ставит целью получение прибыли от детей. Мер по безопасности и модерации платформа не предпринимает. Бороться обращениями невозможно", - рассказала Ким. Она добавила, что США также близки к блокировке этой платформы.

Народная избранница также признала, что сейчас "мы в онлайне не можем предоставить контент, который на 100% детей привлечет". "Ну вот "Союзмультфильм" делает бродилки по нашему культурному коду", - отмечает парламентарий.

Руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья, ведущий научный сотрудник кафедры психологии личности факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Ениколопов рассказал, что исследования показывают значительную разницу между людьми, которые сидели в интернете в конце 90-х, и нынешним молодым поколением: "В 90-е годы мы проводили исследование людей, которые сидели в интернете. Это были интроверты, тихие дети, которые там скрывались. Но сейчас интернет – это место для агрессоров. И для пользователей характерно наличие проблем в реальном общении в реальном социуме. Много высокотревожных, они сами напуганы и распространяют страх".

"В Roblex предельно легко манипулировать людьми. У детей закрепляются агрессивные сценарии. Человек "опредмечивается". Результаты – депрессия, расстройство пищевого поведения, ПТСР, это хуже, чем у участников СВО. Участники СВО имеют еще и посттравматический рост, они становятся лучше", - считает Ениколопов.

Глава общественно‑политического движения "Объединение родителей" Инна Гориславцева сослалась на опрос родителей на своих ресурсах: 70% одобряют блокировку Roblox. "Оставшиеся 30% родителей заявили, что блокировка была слишком резкой, не было достаточной коммуникации. Резкое вмешательство в дела семьи привело к эмоциональному стрессу у детей. Хотя в целом они не возражают против самой по себе блокировки", - заявила общественница. Она добавила, что "у детей наблюдается ломка как от наркотиков, когда их отлучают от интернета".