Губернатор Брянской области принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению «Кадры»

В состоявшемся 10 декабря заседании комиссии ГосСовета по направлению «Кадры» принял участие губернатор Брянской области Александр Богомаз. Темой заседания были вопросы подготовки Госсовета на тему «О подготовке кадров для экономики Российской Федерации».

В заседании приняли участие заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин; помощник Президента РФ, Секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин; заместители Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко; Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков; Министр просвещения РФ Сергей Кравцов; Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко; Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков; Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев; Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк России Герман Греф; председатель комиссии Госсовета «Кадры», губернатор Калужской области Владислав Шапша; представители федеральных органов власти, институтов развития, госкорпораций, бизнес-объединений, главы регионов.

На тематических столах прошло обсуждение ключевых вопросов подготовки кадров. Как отметил Алексей Дюмин, с проблемой нехватки специалистов сталкиваются самые разные отрасли экономики, а задачи достижения технологического лидерства, поставленные Президентом, освоение новых технологий, которые приходят в нашу жизнь, требуют большого человеческого потенциала.

Задача комиссии Госсовета — собрать все предложения регионов, органов власти и экспертов по решению проблемы кадрового дефицита. В ходе заседания обсуждались лучшие практики, которые уже применяются, новые подходы.

Доработанные материалы войдут в проект перечня поручений Президента к предстоящему заседанию Госсовета.