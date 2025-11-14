Суд признал банкротом владельца группы "Сумма" Магомедова

Арбитражный суд Москвы признал банкротом осужденного владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова.

Процедура банкротства запущена по заявлению ООО "ГлобалЭлектроСервис" без начального этапа реструктуризации долгов, сразу с реализацией имущества, передает РИА Новости.

Задолженность Магомедова перед компанией "Инфраструктура" на сумму более 107 млн рублей внесена в реестр требований кредиторов.

Владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были задержаны в конце марта 2018 года по подозрению в особо крупной растрате и мошенничестве, а также создании ОПС.

В августе 2019 года следствие предъявило обвинение в окончательной редакции Магомедовым. Им добавили два эпизода мошенничества, увеличив сумму ущерба по делу до 11 млрд рублей. Зиявудин Магомедов был осужден на 19 лет колонии строгого режима. Его брат приговорен к 18 годам колонии. Позже сроки были смягчены.

Мещанский суд Москвы 1 декабря 2022 года конфисковал акции транспортной группы Fesco, принадлежащие Зиявудину Магомедову. Арестованное имущество осужденных подлежит конфискации. В их числе - бойцовский клуб Eagles и акции транспортной группы Fesco, принадлежащие Зиявудину Магомедову. Также суд постановил конфисковать акции автомобильного терминала Владивостокского порта, порта Петровск, АО "Объединенная зерновая компания" и другие активы подсудимых.